2019-12-25T11:41:19+03:00
Общество

Администрация Великих Лук объяснила, почему в новогоднюю ночь не проходят городские гуляния

Великолучанин попросил у губернатора ввести традицию массовых гуляний в новогоднюю ночь
Алиса Солнцева
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В Великих Луках никогда не проходят гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января.В Великих Луках никогда не проходят гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Великих Лук обратился к губернатору Псковской области с просьбой проведения массовых городских гуляний в новогоднюю ночь. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из обращения великолучанина на сайте губернатор60.рф, в южной столице региона никогда не организуют праздничную программу у елки в ночь с 31 декабря на 1 января.

- В 12 ночи на главной площади города у новогодней ели тишина, словно в городе комендантский час. Всю новогоднюю ночь жители и гости города Воинской Славы вынуждены развлекать себя сами, - досадует Вадим Ц.

Мужчина ставит в пример столицу и маленькие провинциальные города, в которых жители выходят на общее торжество в этот волшебный праздник.

Юлия Ярышкина, заместитель главы администрации города Великие Луки по социальной сфере, дала официальный ответ на обращение великолучанина.

Юлия Ярышкина отмечает, что в Великих Луках в предпраздничные дни и январские каникулы проходит масса интересных мероприятий, все учреждений культуры стараются подготовить увлекательную праздничную программу. Представитель администрации приводит в пример мероприятия в доме культуры, театре, художественной школе, также уточняет, что массовое гуляние с театрализованной программой и фейерверком в Великих Луках все-таки есть – на открытии новогодней елки 26 декабря.

А шумный и активный праздник в новогоднюю ночь, по мнению Юлии Ярышкиной, нарушит конституционное право граждан России на отдых.

- В новогоднюю ночь праздничные гуляния традиционно начинаются перед полуночью и заканчиваются ближе к утру. Новый год – поистине всенародный праздник, но нельзя забывать и о том, что есть люди с различным графиком работы, различным состоянием здоровья, да и просто с различным отношением к праздникам, - отвечает заместитель главы города.

Таким образом, массовые мероприятия на площади Ленина в новогоднюю ночь администрация города не проводит «в целях соблюдения законных прав и интересов всех категорий граждан».

С этим ответом великолучанин не соглашается и продолжает приводить доводы в пользу всеобщего новогоднего праздника.

- Вопрос остается открытым, - заканчивает мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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