2019-12-25T12:06:22+03:00
Общество

Псковских студентов приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты

Командам предстоит посоревноваться на площадке одного из городских кафе
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
И как же удивить жюри обычными помидором?И как же удивить жюри обычными помидором?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Студентов средних и высших учебных заведений города Пскова приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском городском Молодёжном центре, конкурс «Сытый студент» традиционно приурочат к Дню российского студенчества.

Под флагом мероприятия команды из 4-х человек будут соревноваться в приготовлении оригинальных блюд из ограниченного набора продуктов за 30 минут. В списке разрешённых в этом году значатся, например, яйца, картошка, варёная колбаса, помидор и йогурт.

Для того, чтобы заявить о себе, необходимо в срок до 20 января подать заявку.

КОНКРЕТНО

Конкурс состоится 24 января. Заполнить заявку можно в МБУ «Псковский городской молодёжный центр» по адресу улица М. Горького, 15. Положение о мероприятии можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове сорвались сроки установки двух детских площадок
Сотрудники МЧС получили ключи от 5 новых спецавтомобилей из рук губернатора Псковской области
В Псковской области появятся малочисленные дошкольные учреждения в сельской местности
Более 1300 дополнительных мест для дошкольников появилось в Псковской области в 2019 году
Вера Емельянова: в 2019 году Псковская область сделала рывок к социальному благополучию
Псковских студентов приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты
Администрация Великих Лук объяснила, почему в новогоднюю ночь не проходят городские гуляния
Новая знакомая из бара обворовала великолукского пенсионера, который пригласил её к себе
Полтора миллиарда рублей «отмыла» преступная группировка за 4 года работы в Пскове
Избивавшего сожительницу уроженца Палкинского района приговорили к обязательным работам
Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Самолеты из Пскова в Калининград, Симферополь и Анапу должны появиться в 2020 году
Псковские семьи смогут потратить региональный маткапитал на лекарства, одежду и стройматериалы
В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков
Николай Цветков оставляет пост заместителя губернатора Псковской области
Псковские врачи получат земельные участки в безвозмездное пользование
В Псковской области утвердили новые награды
Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате
Около 150 полицейских и росгвардейцев проконтролируют порядок в центре Пскова в новогоднюю ночь
«Нафаршированный» сигаретами автомобиль гражданина Белоруссии остановили в Псковской области