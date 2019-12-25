Псковских студентов приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-25T12:06:22+03:00

И как же удивить жюри обычными помидором? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Командам предстоит посоревноваться на площадке одного из городских кафе

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Студентов средних и высших учебных заведений города Пскова приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском городском Молодёжном центре, конкурс «Сытый студент» традиционно приурочат к Дню российского студенчества.

Под флагом мероприятия команды из 4-х человек будут соревноваться в приготовлении оригинальных блюд из ограниченного набора продуктов за 30 минут. В списке разрешённых в этом году значатся, например, яйца, картошка, варёная колбаса, помидор и йогурт.

Для того, чтобы заявить о себе, необходимо в срок до 20 января подать заявку.

КОНКРЕТНО

Конкурс состоится 24 января. Заполнить заявку можно в МБУ «Псковский городской молодёжный центр» по адресу улица М. Горького, 15. Положение о мероприятии можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU