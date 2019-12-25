Вера Емельянова: в 2019 году Псковская область сделала рывок к социальному благополучию

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-25T12:29:49+03:00

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По словам первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, региональная администрация оценивает 2019 год как эффективный в качестве рывка к социальному благополучию Псковской области. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 25 декабря.

Как отмечает спикер, действия социального блока были ориентированы на повышение качества и доступности всех услуг в социальной сфере. И социально-демографические показатели говорят об успешности положенного курса.

- Мы не скрываем, что в регионе высокий показатель смертности, но он ежегодно снижается по всем видам заболеваний. Преобразования этого года в сфере здравоохранения дали серьезный залог для улучшения этой сферы в ближайшие 2-3 года, - отметила Вера Емельянова.

К примеру, значительное снижение смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний говорит о том, что модернизация сферы здравоохранения в Псковской области уже дает свои плоды.

В этом году преобразования были направлены на улучшение инфраструктуры, модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление оборудования и организацию доступной медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU