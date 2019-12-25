Более 1300 дополнительных мест для дошкольников появилось в Псковской области в 2019 году
Ключевой задачей Псковской области на 2020 год первый вице-губернатор региона Вера Емельянова назвала ликвидацию очереди в детские сады. Реализация национальных проектов «Демография» и «Образования» стала одной из тем пресс-конференции 25 декабря с Верой Емельяновой, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
В 2019 году в регионе появилось 1320 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Еще, как минимум, 5 садов будут открыты в 2020 году, на объектах уже ведутся работы. В этом году уже заработали 3 новые школы в регионе (ПОДРОБНЕЕ...).
Уже сейчас можно говорить о том, что в 12 районах проблема недостатка мест для дошкольников уже решена. В крупных городах – Пскове, Великих Луках – данный вопрос еще актуален и требует активных действий.
Власти ставят перед собой задачу разрешить эту проблему в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU