2019-12-25T12:36:23+03:00
Общество

Более 1300 дополнительных мест для дошкольников появилось в Псковской области в 2019 году

Вера Емельянова: Ключевая задача региона – ликвидировать очередь в дошкольных учреждения Псковской области
Алиса СОЛНЦЕВА
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Ликвидация очередей в детсады - ключевая задача региона на 20220 год.Ликвидация очередей в детсады - ключевая задача региона на 20220 год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ключевой задачей Псковской области на 2020 год первый вице-губернатор региона Вера Емельянова назвала ликвидацию очереди в детские сады. Реализация национальных проектов «Демография» и «Образования» стала одной из тем пресс-конференции 25 декабря с Верой Емельяновой, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В 2019 году в регионе появилось 1320 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Еще, как минимум, 5 садов будут открыты в 2020 году, на объектах уже ведутся работы. В этом году уже заработали 3 новые школы в регионе (ПОДРОБНЕЕ...).

Уже сейчас можно говорить о том, что в 12 районах проблема недостатка мест для дошкольников уже решена. В крупных городах – Пскове, Великих Луках – данный вопрос еще актуален и требует активных действий.

Власти ставят перед собой задачу разрешить эту проблему в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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