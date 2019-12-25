Сотрудники МЧС получили ключи от 5 новых спецавтомобилей из рук губернатора Псковской области

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-25T13:02:20+03:00

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Сотрудники главного регионального управления МЧС России по Псковской области получили ключи от 5 новых спецавтомобилей из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония состоялась 25 декабря у здания Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

- Если посмотреть, сколько техники поступило в текущем году на баланс главного управления МЧС по Псковской области (ПОДРОБНЕЕ...), можно сказать, что у нас не День спасателя, а полноценный Год спасателя, - отметил в своём обращении к участникам мероприятия глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области осмотрел оснащение новых автомобилей, высоко оценил комплектацию автоцистерны и условия, созданные для спасателей внутри техники.

КОНКРЕТНО

Мероприятие состоялось в преддверии Дня спасателя. После церемонии Михаил Ведерников поздравил собравшихся с профессиональным праздником, а затем пожелал, чтобы праздники прошли без масштабных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU