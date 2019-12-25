В Пскове сорвались сроки установки двух детских площадок

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-25T14:50:37+03:00

И где же мне играть теперь? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игровые площадки на Шелгунова и Звездной должны были сделать в этом году

Изменить размер текста: A A

Две детские площадки в Пскове не удалось поставить к сроку: площадки на улицах Шелгунова, 9/2 и Звездной, 18 планируют установить в следующем году. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе муниципалитета,

25 декабря начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов на очередной сессии гордумы отчитался об итогах работы по установке детских площадок, ремонту дворов и проездов.

У дома 9/2 на улице Шелгунова площадку не установили из-за не состоявшегося аукциона. На Звездной, 18 выяснилось, что суммы, разыгранной на торгах, недостаточно. Вместо заложенных 1,5 миллионов рублей, на деле понадобилось почти 2 - 1 миллион 948 тысяч.

Депутат округа, на котором должны возвести новую площадку, попросил администрацию довести дело до конца, так как ее установка переносится не в первый раз.

Начальник УГХ заверил, что будет сделано все возможное, чтобы объект был сдан в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU