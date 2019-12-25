2019-12-25T15:38:48+03:00
Общество

Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева

Прощание пройдёт в храме Александра Невского
Анна БЫСТРОВА
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До последнего дня Светлана Григорьева работала в комитете по образованию Псковской области.До последнего дня Светлана Григорьева работала в комитете по образованию Псковской области.
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На 69-м году жизни скончалась талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Анатольевна Григорьева. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в региональном комитете по образованию, специалиста, всем сердцем преданного своему делу, не стало 24 декабря.

Светлана Анатольевна более 8 лет работала учителем химии и биологии в Республике Беларусь, а также в Псковской области. Трудилась в областном институте повышения квалификации работников образования и более 25 лет отдала работе в комитете по образованию.

Коллеги вспоминают Светлану Анатольевну как искреннего и доброжелательного человека, который на личном примере показывал правильный пример внимательного отношения к окружающим и к своей работе.

Прощание с Светланой Анатольевной Григорьевой пройдёт в храме Александра Невского в городе Пскове 26 декабря в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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