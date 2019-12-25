Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева
На 69-м году жизни скончалась талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Анатольевна Григорьева. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в региональном комитете по образованию, специалиста, всем сердцем преданного своему делу, не стало 24 декабря.
Светлана Анатольевна более 8 лет работала учителем химии и биологии в Республике Беларусь, а также в Псковской области. Трудилась в областном институте повышения квалификации работников образования и более 25 лет отдала работе в комитете по образованию.
Коллеги вспоминают Светлану Анатольевну как искреннего и доброжелательного человека, который на личном примере показывал правильный пример внимательного отношения к окружающим и к своей работе.
Прощание с Светланой Анатольевной Григорьевой пройдёт в храме Александра Невского в городе Пскове 26 декабря в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU