Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-25T17:17:28+03:00

В Москве псковские отличники поучаствовали в развлекательной программе и встретились с Дедом Морозом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Более 20 отличников со всей Псковской области побывали на Кремлёвской ёлке в Москве. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, делегация самых умных и старательных отправилась в столицу по традиции, чтобы поучаствовать в главном новогоднем представлении страны, которое состоялось 25 декабря.

Школьники в возрасте от 9 до 13 лет посетили музей космонавтики, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. А «вишенкой на торте» стало посещение представления в Государственном Кремлёвском дворце. Здесь до начала программы три юных псковички приняли участие в концерте, исполнив на сцене музыкальные композиции.

- Такое представление я видела впервые. Оно очень яркое и красочное. Просто отличное. Мне надолго запомнится вся поездка — не только Кремлевская елка, но и экскурсии, - рассказала Ксения Пахомова из Дедовичского района.

ИСТОЧНИК KP.RU