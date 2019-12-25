2019-12-25T17:17:28+03:00
Общество

Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице

Дед Мороз, Снегурочка и новогоднее волшебство - юных жителей региона наградили за успехи в учёбе
Анна БЫСТРОВА
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В Москве псковские отличники поучаствовали в развлекательной программе и встретились с Дедом Морозом.В Москве псковские отличники поучаствовали в развлекательной программе и встретились с Дедом Морозом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 20 отличников со всей Псковской области побывали на Кремлёвской ёлке в Москве. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, делегация самых умных и старательных отправилась в столицу по традиции, чтобы поучаствовать в главном новогоднем представлении страны, которое состоялось 25 декабря.

Школьники в возрасте от 9 до 13 лет посетили музей космонавтики, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. А «вишенкой на торте» стало посещение представления в Государственном Кремлёвском дворце. Здесь до начала программы три юных псковички приняли участие в концерте, исполнив на сцене музыкальные композиции.

- Такое представление я видела впервые. Оно очень яркое и красочное. Просто отличное. Мне надолго запомнится вся поездка — не только Кремлевская елка, но и экскурсии, - рассказала Ксения Пахомова из Дедовичского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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