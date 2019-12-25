2019-12-25T17:46:31+03:00
Общество

В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа

Регион готовится к 20-летию подвига воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: Александр Абакумов. В Пскове появится и мурал, посвященный подвигу 2-й бригады спецназа.Фото: Александр Абакумов. В Пскове появится и мурал, посвященный подвигу 2-й бригады спецназа.
Изменить размер текста:

Ремонт памятника «Воинам-разведчикам», создание муралов и название улиц в честь героев 2-й псковской бригады спецназа обсудили в администрации региона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 25 декабря Михаил Ведерников провел заседание оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига воинов-разведчиков, которое состоится 21 февраля.

До конца января 2020 года на территории воинской части должны завершить ремонт памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою». На территории Псковской области реставрируют и другие памятные места и захоронения.

В Псковской области проживает 21 семья погибших героев 2-й бригады. В 2020 году для них предусмотрена единовременная выплата 50 тысяч рублей.

К годовщине подвига пять псковских улиц изменят свои названия. Им будут присвоены имена Героев России: прапорщика Сергея Шанцева, капитана Александра Калинина, капитана Михаила Боченкова, старшего лейтенанта Сергея Самойлова, а также кавалера Ордена Мужества, сержанта Виктора Черненького.

Коллаж. Фото: bibliopskov.ru.

Коллаж. Фото: bibliopskov.ru.

В районе улиц Маргелова и Шестака появится еще один мурал – в память о подвиге 2-й бригады спецназначения. Кинематографисты подготовят к годовщине фильм, пока он носит рабочее название «Псковская бригада».

КОНКРЕТНО

2-я бригада специального назначения погибла 21 февраля 2000 года в битве при Харсеное в Чечне. Военные вступили в бой с крупным отрядом боевиков и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в схватке погибли 33 человека, 25 из них — разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

КСТАТИ

Во Вторую чеченскую войну погибла и 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. День памяти воинов-десантников 6-й роты1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа
Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице
Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева
В Пскове сорвались сроки установки двух детских площадок
Сотрудники МЧС получили ключи от 5 новых спецавтомобилей из рук губернатора Псковской области
В Псковской области появятся малочисленные дошкольные учреждения в сельской местности
Более 1300 дополнительных мест для дошкольников появилось в Псковской области в 2019 году
Вера Емельянова: в 2019 году Псковская область сделала рывок к социальному благополучию
Псковских студентов приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты
Администрация Великих Лук объяснила, почему в новогоднюю ночь не проходят городские гуляния
Новая знакомая из бара обворовала великолукского пенсионера, который пригласил её к себе
Полтора миллиарда рублей «отмыла» преступная группировка за 4 года работы в Пскове
Избивавшего сожительницу уроженца Палкинского района приговорили к обязательным работам
Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Самолеты из Пскова в Калининград, Симферополь и Анапу должны появиться в 2020 году
Псковские семьи смогут потратить региональный маткапитал на лекарства, одежду и стройматериалы
В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков
Николай Цветков оставляет пост заместителя губернатора Псковской области
Псковские врачи получат земельные участки в безвозмездное пользование
В Псковской области утвердили новые награды
Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате
Около 150 полицейских и росгвардейцев проконтролируют порядок в центре Пскова в новогоднюю ночь
«Нафаршированный» сигаретами автомобиль гражданина Белоруссии остановили в Псковской области