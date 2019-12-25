В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-25T17:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт памятника «Воинам-разведчикам», создание муралов и название улиц в честь героев 2-й псковской бригады спецназа обсудили в администрации региона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 25 декабря Михаил Ведерников провел заседание оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига воинов-разведчиков, которое состоится 21 февраля.

До конца января 2020 года на территории воинской части должны завершить ремонт памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою». На территории Псковской области реставрируют и другие памятные места и захоронения.

В Псковской области проживает 21 семья погибших героев 2-й бригады. В 2020 году для них предусмотрена единовременная выплата 50 тысяч рублей.

К годовщине подвига пять псковских улиц изменят свои названия. Им будут присвоены имена Героев России: прапорщика Сергея Шанцева, капитана Александра Калинина, капитана Михаила Боченкова, старшего лейтенанта Сергея Самойлова, а также кавалера Ордена Мужества, сержанта Виктора Черненького.

Коллаж. Фото: bibliopskov.ru.

В районе улиц Маргелова и Шестака появится еще один мурал – в память о подвиге 2-й бригады спецназначения. Кинематографисты подготовят к годовщине фильм, пока он носит рабочее название «Псковская бригада».

КОНКРЕТНО

2-я бригада специального назначения погибла 21 февраля 2000 года в битве при Харсеное в Чечне. Военные вступили в бой с крупным отрядом боевиков и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в схватке погибли 33 человека, 25 из них — разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

КСТАТИ

Во Вторую чеченскую войну погибла и 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. День памяти воинов-десантников 6-й роты – 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU