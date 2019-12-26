2019-12-26T10:00:18+03:00
Политика

Игоря Сопова рекомендует на должность председателя Избиркома Псковской области ЦИК России

В ближайшее время кандидатуру рассмотрит региональная избирательная комиссия
Максим Дмитриев
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Фото: Игорь Сопов.Фото: Игорь Сопов.
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Центральная избирательная комиссия поддержала кандидатуру Игоря Сопова на должность председателя Избирательной комиссии Псковской области. К такому решению пришли участники заседания ЦИК России в Москве 25 декабря, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Ранее, 18 декабря, ЦИК предложил Псковской области назначить Игоря Сопова членом Избиркома с правом решающего голоса.

На последнем заседании подняли вопрос о председателе регионального избиркома. Обсуждали две кандидатуры - Игоря Сопова и Елены Маятниковой. 14 членов ЦИК проголосовали за Игоря Сопова, 4 человека поддержали Елену Маятникову.

Далее кандидатуру на пост председателя рассмотрит Избирком Псковской области.

Перестановки связаны с выходом из регионального избиркома Николая Цветкова. Кроме того, 17 декабря Михаил Иванов сложил полномочия председателя, написав заявление по собственному желанию, но остался в составе комиссии. Исполняющим обязанности руководителя стал Иван Патлач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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