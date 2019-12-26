2019-12-26T10:10:03+03:00
Общество

Великолукские врачи отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны

У пенсионерки резко упало давление
Анна БЫСТРОВА
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Скорая доставила бабушку в больницу, однако, там пациента отказались принять.Скорая доставила бабушку в больницу, однако, там пациента отказались принять.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники больницы города Великие Луки Псковской области отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», рассказом о случившемся внучка потерпевшей Марина Ходакова поделилась на сайте губернатора Псковской области.

Великолучанка отметила, что около месяца назад у их бабушки, 87-летней Марии Александровны Максимовой, случился инсульт. После этого у пенсионерки, проживающей в Куньинском районе, парализовало левую часть тела. Близкие забрали бабушку к себе в Великие Луки, чтобы ухаживать. Для этого поставили Марию Александровну на учёт в одну из великолукских поликлиник, добавила родственница пенсионерки.

По словам обратившейся, 23 декабря у бабушки резко упало давление. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи отвезли ветерана сначала в больницу на улицу Пушкинскую, а затем в учреждение на улице Больничной.

- В больнице отказались принять и отправили в Кунью. К тому же сказали, мол, скорая вас обратно домой не повезет - вызывайте машину за свой счет (2000 рублей) и поезжайте! Ветерану Великой Отечественной ни оказали никакой экстренной помощи! Парализованной бабушке пришлось лежать в холодном коридоре! - пожаловалась Марина Ходакова и попросила разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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