В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-26T11:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Опочка Псковской области неизвестный автомобилист сбил двух девочек, а затем скрылся с места происшествия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 26 декабря около 7.45.

В это время 18-летняя девушка и 9-летняя девочка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному у дома №22 на улице Держинского. Здесь за пострадавших наехал неизвестный. После ДТП водитель скрылся, поэтому установить его личность в настоящее время не удалось.

Врачи диагностировали у обоих девочек ушибы, а у одной из пострадавших — перелом.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят заявить в дежурную часть ОГИБДД по номеру телефона 8(81138) 21-755 или короткому номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU