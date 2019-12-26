2019-12-26T11:04:02+03:00
Происшествия

В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся

Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
На месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».На месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В городе Опочка Псковской области неизвестный автомобилист сбил двух девочек, а затем скрылся с места происшествия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 26 декабря около 7.45.

В это время 18-летняя девушка и 9-летняя девочка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному у дома №22 на улице Держинского. Здесь за пострадавших наехал неизвестный. После ДТП водитель скрылся, поэтому установить его личность в настоящее время не удалось.

Врачи диагностировали у обоих девочек ушибы, а у одной из пострадавших — перелом.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят заявить в дежурную часть ОГИБДД по номеру телефона 8(81138) 21-755 или короткому номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля [видео]
В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся
Великолукские врачи отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны
Игоря Сопова рекомендует на должность председателя Избиркома Псковской области ЦИК России
В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа
Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице
Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева
В Пскове сорвались сроки установки двух детских площадок
Сотрудники МЧС получили ключи от 5 новых спецавтомобилей из рук губернатора Псковской области
В Псковской области появятся малочисленные дошкольные учреждения в сельской местности
Более 1300 дополнительных мест для дошкольников появилось в Псковской области в 2019 году
Вера Емельянова: в 2019 году Псковская область сделала рывок к социальному благополучию
Псковских студентов приглашают продемонстрировать свои кулинарные таланты
Администрация Великих Лук объяснила, почему в новогоднюю ночь не проходят городские гуляния
Новая знакомая из бара обворовала великолукского пенсионера, который пригласил её к себе
Полтора миллиарда рублей «отмыла» преступная группировка за 4 года работы в Пскове
Избивавшего сожительницу уроженца Палкинского района приговорили к обязательным работам
Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Самолеты из Пскова в Калининград, Симферополь и Анапу должны появиться в 2020 году
Псковские семьи смогут потратить региональный маткапитал на лекарства, одежду и стройматериалы
В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков
Николай Цветков оставляет пост заместителя губернатора Псковской области
Псковские врачи получат земельные участки в безвозмездное пользование
В Псковской области утвердили новые награды
Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате
Около 150 полицейских и росгвардейцев проконтролируют порядок в центре Пскова в новогоднюю ночь
«Нафаршированный» сигаретами автомобиль гражданина Белоруссии остановили в Псковской области