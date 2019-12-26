В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля [видео]

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-26T11:50:40+03:00

Фото: скриншот из видеозаписи в "Подслушано Великие Луки".

Пожар в автомобиле в Переслегино уничтожил рядом стоящие машины

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Ночью 25 декабря в деревне Великолукского района Переслегино загорелся автомобиль. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», в одной из групп Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись и фотографии очевидцев.

Пламя захватило автомобиль полностью и распространилось вокруг в радиусе метра, так что разобрать марку машины невозможно. В момент записи на место пожара уже приехали спасатели и тушат рядом стоящие автомобили.

Фото: "Подслушано Великие Луки".

С утра жители Переслегино поделились фотографией, на которой видны последствия пожара. Три автомобиля выгорели полностью.

Сводка о происшествии в главное управление МЧС России по Псковской области пока не поступала, информация о причине возгорания неизвестна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/751866" frameborder="0"></iframe> В Великолукском районе загорелся автомобиль.ВИДЕО: vk.com/sluhvl.

КСТАТИ

25 декабря в 23:08 в Великих Луках на улице Дворецкой в пятиэтажном жилом доме подожгли детский велосипед. В результате были закопчены лестница и тамбур 1 этажа.

26 декабря в 3:37 в Пскове на Сиреневом бульваре подожгли автомобиль «Форд Транзит». Повредились правое переднее колесо, крыло и боковые двери.

ИСТОЧНИК KP.RU