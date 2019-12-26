В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля [видео]
Ночью 25 декабря в деревне Великолукского района Переслегино загорелся автомобиль. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», в одной из групп Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись и фотографии очевидцев.
Пламя захватило автомобиль полностью и распространилось вокруг в радиусе метра, так что разобрать марку машины невозможно. В момент записи на место пожара уже приехали спасатели и тушат рядом стоящие автомобили.
Фото: "Подслушано Великие Луки".
С утра жители Переслегино поделились фотографией, на которой видны последствия пожара. Три автомобиля выгорели полностью.
Сводка о происшествии в главное управление МЧС России по Псковской области пока не поступала, информация о причине возгорания неизвестна.
В Великолукском районе загорелся автомобиль.ВИДЕО: vk.com/sluhvl.
КСТАТИ
25 декабря в 23:08 в Великих Луках на улице Дворецкой в пятиэтажном жилом доме подожгли детский велосипед. В результате были закопчены лестница и тамбур 1 этажа.
26 декабря в 3:37 в Пскове на Сиреневом бульваре подожгли автомобиль «Форд Транзит». Повредились правое переднее колесо, крыло и боковые двери.
ИСТОЧНИК KP.RU