2019-12-26T12:30:14+03:00
Общество

Директор псковского «Титан-Полимера» ответил на вопросы жителей Логозовской волости

Герман Петрушко рассказал собравшимся о этапах строительства и продукции будущего предприятия
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: titan-polymer.ru. «Титан-Полимер» займётся производством БОПЭТ-пленки.ФОТО: titan-polymer.ru. «Титан-Полимер» займётся производством БОПЭТ-пленки.
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Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко во время личной встречи ответил на вопросы жителей Логозовской волости Псковского района. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, диалог, в котором приняли участие более 10 местных жителей, состоялся в здании волостной администрации.

Руководитель предприятия рассказал собравшимся, что по итогам государственной экспертизы администрация Псковской области дала разрешение на строительство завода. В связи с этим работы на местности уже стартовали. Герман Петрушко также объяснил жителям волости, что будет производить «Титан-Полимер» и в каких отраслях сможет реализовываться его продукция.

- Завод строится по всем существующим современным стандартам безопасности. А при строительстве завода будет соблюдена санитарно-защитная зона в 100 метров, - заметил в ответ на вопрос о безопасности нового предприятия директор завода и напомнил, что «Титан-Полимер» относится к самому низкому, IV классу опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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