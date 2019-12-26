О преимуществах строительства «Титан-Полимера» в Псковской области рассказал Герман Петрушко

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-26T12:55:44+03:00

Приём на работу на завод «Титан-Полимер» откроют в ближайшее время. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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О преимуществах, которые даст строительство завода «Титан-Полимер» Псковской области рассказал на встрече с жителями Логозовской волости директор строящегося предприятия Герман Петрушко. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, в ответ на вопрос собравшихся о плюсах возведения нового завода глава отметил, что завод даст свыше 300 рабочих мест на первом этапе строительства.

В дальнейшем же число вакантных мест возрастёт до 2,5 тысяч. Средняя зарплата составит более 36 тысяч рублей, а отдельным специалистом «Титан-Полимер» обещает и 90-100 тысяч в месяц. Кроме того, все сотрудники завода будут ежегодно проходить медицинское обследование.

Работников, добавил Герман Петрушко, будут искать среди жителей региона. Официальный приём на работу начнётся в ближайшее время, хотя большое количество жителей региона отправили свои резюме заблаговременно.

КСТАТИ

Готовить специалистов будут, например, на площадке Псковского государственного университета. Соответствующий договор уже подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU