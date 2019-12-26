Современные учебные мастерские открылись в колледжах Пскова и Опочки
В Псковском политехническом колледже и Опочецком индустриально-педагогоческом колледже открылись учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщили в пресс-службе областной администрации.
В мастерской политехнического колледжа будут обучать столярному и плотницкому мастерству, ландшафтному дизайну, мебельному производству и реставрации деревянных изделий. В помещении появились станки и многофункциональные столы для деревообработки.
В Опочке на базе учебных мастерских будут готовить специалистов дошкольного и школьного образования, социальных работников, операторов ЭВМ.
Фото: pskov.ru. В мастерских можно будет обучать специалистов дошкольного и школьного образования.
Как отметил Александр Седунов, председатель регионального комитета по образованию, в следующем году еще пять мастерских заработают в Псковском агротехнологическом колледже.
Фото: pskov.ru. Первый вице-губернатор и председатель комитета по образованию осмотрели новые мастерские.
ИСТОЧНИК KP.RU