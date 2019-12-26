Современные учебные мастерские открылись в колледжах Пскова и Опочки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-26T13:32:02+03:00

Фото: pskov.ru. В Псковском политехническом колледже будут обучать ландшафтному дизайну, столярному и плотницкому мастерству, реставрации.

Еще пять профильных и хорошо оборудованных мастерских появятся в 2020 году

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В Псковском политехническом колледже и Опочецком индустриально-педагогоческом колледже открылись учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мастерской политехнического колледжа будут обучать столярному и плотницкому мастерству, ландшафтному дизайну, мебельному производству и реставрации деревянных изделий. В помещении появились станки и многофункциональные столы для деревообработки.

В Опочке на базе учебных мастерских будут готовить специалистов дошкольного и школьного образования, социальных работников, операторов ЭВМ.

Фото: pskov.ru. В мастерских можно будет обучать специалистов дошкольного и школьного образования.

Как отметил Александр Седунов, председатель регионального комитета по образованию, в следующем году еще пять мастерских заработают в Псковском агротехнологическом колледже.

Фото: pskov.ru. Первый вице-губернатор и председатель комитета по образованию осмотрели новые мастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU