СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-26T15:00:51+03:00

Фото: pskov.ru. Из рук председателя регионального комитета по соцзащите победители получили дипломы и цветы.

Шесть специалистов региона признаны лучшими в своей области

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В Псковской области наградили лучших социальных работников - шесть специалистов данной сферы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 26 декабря в региональном комитете по соцзащите состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса специалистов по социальной работе.

Лучших соцработников выбирают в двух номинациях: среди работников отделения социального обслуживания на дому и среди специалистов по социальной работе.

В первом направлении победила Евгения Евдокимова из Красногородского района, второе место заняла Лариса Родионова из Великих Лук третье – Татьяна Щербакова из Невельского района.

В номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» первой стала Надежда Железняк из Себежского района, второй – Галина Волкова из Пустошкинского района, третьей – Татьяна Васильева из Пскова.

Дипломы победителей лучшие специалисты социальной сферы получили из рук председателя комитета Ольги Евстигнеевой, которая также передала призерам поздравление и пожелания губернатора региона.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший работник центра социального обслуживания» проводится в Псковской области ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU