2019-12-26T16:49:51+03:00
Происшествия

В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшей девочкой

Водитель скрылся после ДТП на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной
Алиса Солнцева
Поделиться:
ДТП случилось утром 26 декабря.ДТП случилось утром 26 декабря.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове водитель, сбивший девочку на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной, скрылся с места ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД, это случилось 26 декабря в 8:40.

Водитель «жигулей» темного цвета (предположительно, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107) сбил 14-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Пострадавшая обратилась в Детскую областную больницу, ее отпустили домой.

Полиция ищет очевидцев произошедшего и просит обращаться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.

Еще одно ДТП случилось сегодня в Опочке: неизвестный автомобилист сбил двух девочек. Очевидцев случившегося просят заявить в дежурную часть ОГИБДД по номеру телефона 8 (81138) 21-755.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшей девочкой
В Псковской области наградили лучших социальных работников
51-летняя учительница и модельер из Пскова поборется за звание «Миссис бабушка Вселенная»
Современные учебные мастерские открылись в колледжах Пскова и Опочки
О преимуществах строительства «Титан-Полимера» в Псковской области рассказал Герман Петрушко
Директор псковского «Титан-Полимера» ответил на вопросы жителей Логозовской волости
В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля
В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся
Великолукские врачи отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны
Игоря Сопова рекомендует на должность председателя Избиркома Псковской области ЦИК России
В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа
Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице
Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева