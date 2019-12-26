В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшей девочкой

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-26T16:49:51+03:00

Водитель скрылся после ДТП на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной

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В Пскове водитель, сбивший девочку на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной, скрылся с места ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД, это случилось 26 декабря в 8:40.

Водитель «жигулей» темного цвета (предположительно, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107) сбил 14-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Пострадавшая обратилась в Детскую областную больницу, ее отпустили домой.

Полиция ищет очевидцев произошедшего и просит обращаться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.

Еще одно ДТП случилось сегодня в Опочке: неизвестный автомобилист сбил двух девочек. Очевидцев случившегося просят заявить в дежурную часть ОГИБДД по номеру телефона 8 (81138) 21-755.

ИСТОЧНИК KP.RU