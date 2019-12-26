2019-12-26T17:41:40+03:00
Общество

В Пскове состоялась первая губернаторская ёлка

В общей сложности в этом году мероприятие посетят 3 тысячи детей
Анна БЫСТРОВА
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Юные гости праздника повеселились от души.Юные гости праздника повеселились от души.
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На площадке Псковской областной филармонии в Пскове состоялась первая губернаторская ёлка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, на праздник пригласили юных зрителей с ограниченными возможностями здоровья, учеников коррекционных школ и сирот, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей погибших военнослужащих и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

На главной городской сцене 26 декабря для гостей показали музыкальную сказку «Маленький принц», навеянную повестью Антуана де Сент-Экзюпери. В жанре песочной анимации художник Мариинского театра Оксана Калинко рассказала волшебную историю.

Подобные музыкальные спектакли в областной столице продлятся до 28 декабря. Приглашения на них в качестве поощрения получат победители конкурсов.

Каждого из ребят ждал сладкий подарок.

Каждого из ребят ждал сладкий подарок.

КСТАТИ

Представления пройдут и в Великих Луках. С 27 декабря по 5 января жителям города покажут постановку под названием «Новый год наоборот» о волшебном путешествии любимых сказочных героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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