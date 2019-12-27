2019-12-27T09:57:22+03:00
Общество

Жена экс-чиновника администрации Псковской области незаконно приватизировала служебную квартиру

Бывший госслужащий решил получить в собственность семьи еще одну трехкомнатную квартиру за 3 миллиона рублей
Алиса Солнцева
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Суд постановил женщине выплатить стоимость квартиры.Суд постановил женщине выплатить стоимость квартиры.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Прокуратура Псковской области выявила незаконную приватизацию служебной трехкомнатной квартиры супругой бывшего чиновника администрации Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной прокуратуре.

В 2016 году жене государственного служащего выделили трехкомнатную квартиру в Псковском районе. Как выяснилось, ранее чиновник уже приватизировал жилье, а это значит, что семья располагала квартирой и не имела права получить еще одну.

Суд признал недействительным договор о приватизации служебного жилого помещения, и супруга бывшего чиновника обязана выплатить стоимость квартиры в пользу бюджета Псковской области – более 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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