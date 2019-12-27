Жена экс-чиновника администрации Псковской области незаконно приватизировала служебную квартиру
Прокуратура Псковской области выявила незаконную приватизацию служебной трехкомнатной квартиры супругой бывшего чиновника администрации Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной прокуратуре.
В 2016 году жене государственного служащего выделили трехкомнатную квартиру в Псковском районе. Как выяснилось, ранее чиновник уже приватизировал жилье, а это значит, что семья располагала квартирой и не имела права получить еще одну.
Суд признал недействительным договор о приватизации служебного жилого помещения, и супруга бывшего чиновника обязана выплатить стоимость квартиры в пользу бюджета Псковской области – более 3 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU