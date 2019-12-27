2019-12-27T10:19:25+03:00
Общество

В конце декабря в Псковской области распустились цветы

Фотографиями аномалии поделились сотрудники Полистовского заповедника
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/polistovsky. Не то осень, не то зима.ФОТО: vk.com/polistovsky. Не то осень, не то зима.
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Во второй половине аномально тёплого декабря в Псковской области распустились цветы. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», фотографиями цветущих растений на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поделились сотрудники Полистовского заповедника.

На снимках набухшие почки, вылезшие из-под земли грибы и цветы среди палой листвы.

- Дорогие друзья, вы только полюбуйтесь на наши растения, которые под конец декабря почувствовали весну! - подписали снимки сотрудники Полистовья.

ФОТО: vk.com/polistovsky. Без снега и зима не зима.

ФОТО: vk.com/polistovsky. Без снега и зима не зима.

В ответ на это подписчики заметили, что сказка «Двенадцать месяцев» сбывается. Другую часть жителей региона фотографии всерьёз обеспокоили.

- Это же им вредно, наверное? Завтра будет мороз, и растение погибнет, — прокомментировали псковичи.

ФОТО: vk.com/polistovsky. Цветы вместо снега встречают туристов в болотах Полистовского заповедника.

ФОТО: vk.com/polistovsky. Цветы вместо снега встречают туристов в болотах Полистовского заповедника.

КОНКРЕТНО

Полистовский заповедник, расположенный на территории Бежаницкого и Локнянского районов Псковской области, занимается сохранением крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской верховой болотной системы. Площадь этой уникальной экосистемы составляет более 37 тысяч гектаров.

ФОТО: vk.com/polistovsky. Распушилась на дереве и лобария.

ФОТО: vk.com/polistovsky. Распушилась на дереве и лобария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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