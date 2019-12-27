За регулярные конфликты с соседями псковича выселили из квартиры
Жителя областной столицы выселили из квартиры за регулярные конфликты с соседями. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, соответствующее решение вынес Псковский городской суд после рассмотрения материалов дела.
С мужчиной, который не смог найти общий язык с другими жителями дома, расторгли договор социального найма. При этом псковича буквально отправили на улицу, отказав ему в предоставлении другого жилья.
Причиной для жёстких мер стали регулярные жалобы соседей, а также бесхозяйственность псковича. Судебное разбирательство показало, что в результате действий мужчины жилое помещение разрушалось. И хотя наниматель требовал исправить ситуацию и не доводить до крайности, пскович просьбы проигнорировал.
ИСТОЧНИК KP.RU