За регулярные конфликты с соседями псковича выселили из квартиры

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-27T10:40:47+03:00

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Жителя областной столицы выселили из квартиры за регулярные конфликты с соседями. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, соответствующее решение вынес Псковский городской суд после рассмотрения материалов дела.

С мужчиной, который не смог найти общий язык с другими жителями дома, расторгли договор социального найма. При этом псковича буквально отправили на улицу, отказав ему в предоставлении другого жилья.

Причиной для жёстких мер стали регулярные жалобы соседей, а также бесхозяйственность псковича. Судебное разбирательство показало, что в результате действий мужчины жилое помещение разрушалось. И хотя наниматель требовал исправить ситуацию и не доводить до крайности, пскович просьбы проигнорировал.

ИСТОЧНИК KP.RU