До 3 лет тюрьмы грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-27T11:07:28+03:00

Прокуратура уверена: мужчина вел себя аморально на глазах у несовершеннолетней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Лишение свободы до 3 лет грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие, выплачиваемое после смерти матери. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, ведомство возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя.

По версии правоохранительных органов, мужчина регулярно устраивал попойки и вёл себя аморально на глазах у маленькой дочки. Кроме того, обвиняемый не принимал мер к оказанию необходимой девочке медицинской помощи, бил несовершеннолетнюю и тратил её деньги.

Прокуратура сочла, что своими действиями мужчина нарушил сразу несколько статей Семейного кодекса Российской Федерации,и решила лично проконтролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU