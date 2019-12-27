2019-12-27T11:07:28+03:00
Происшествия

До 3 лет тюрьмы грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие

Мама девочки умерла
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Прокуратура уверена: мужчина вел себя аморально на глазах у несовершеннолетней.Прокуратура уверена: мужчина вел себя аморально на глазах у несовершеннолетней.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лишение свободы до 3 лет грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие, выплачиваемое после смерти матери. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, ведомство возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя.

По версии правоохранительных органов, мужчина регулярно устраивал попойки и вёл себя аморально на глазах у маленькой дочки. Кроме того, обвиняемый не принимал мер к оказанию необходимой девочке медицинской помощи, бил несовершеннолетнюю и тратил её деньги.

Прокуратура сочла, что своими действиями мужчина нарушил сразу несколько статей Семейного кодекса Российской Федерации,и решила лично проконтролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По российско-эстонскому проекту в Черёхе построили станцию очистки воды
Псковские пограничники обнаружили в поезде «Рига-Москва» 30 контрабандных айфонов
До 3 лет тюрьмы грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие
За регулярные конфликты с соседями псковича выселили из квартиры
В конце декабря в Псковской области распустились цветы
Жена экс-чиновника администрации Псковской области незаконно приватизировала служебную квартиру
В Пскове археологи нашли части средневекового горшка с крышкой
В Пскове состоялась первая губернаторская ёлка
В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшей девочкой
В Псковской области наградили лучших социальных работников
51-летняя учительница и модельер из Пскова поборется за звание «Миссис бабушка Вселенная»
Современные учебные мастерские открылись в колледжах Пскова и Опочки
О преимуществах строительства «Титан-Полимера» в Псковской области рассказал Герман Петрушко
Директор псковского «Титан-Полимера» ответил на вопросы жителей Логозовской волости
В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля
В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся
Великолукские врачи отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны
Игоря Сопова рекомендует на должность председателя Избиркома Псковской области ЦИК России
В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа
Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице
Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева