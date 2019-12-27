До 3 лет тюрьмы грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие
Лишение свободы до 3 лет грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие, выплачиваемое после смерти матери. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, ведомство возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя.
По версии правоохранительных органов, мужчина регулярно устраивал попойки и вёл себя аморально на глазах у маленькой дочки. Кроме того, обвиняемый не принимал мер к оказанию необходимой девочке медицинской помощи, бил несовершеннолетнюю и тратил её деньги.
Прокуратура сочла, что своими действиями мужчина нарушил сразу несколько статей Семейного кодекса Российской Федерации,и решила лично проконтролировать ход и результаты расследования уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU