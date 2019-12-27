2019-12-27T13:06:27+03:00
Происшествия

Псковские пограничники обнаружили в поезде «Рига-Москва» 30 контрабандных айфонов

Дорогостоящие смартфоны нашли в купе проводника
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Специалисты уже оценили стоимость контрабанды.Специалисты уже оценили стоимость контрабанды.
Изменить размер текста:

Псковские пограничники во время осмотра поезда «Рига-Москва» обнаружили контрабанду из 30 айфонов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, инцидент произошёл на железнодорожном пункте пропуска «Себеж».

Во время досмотра купе проводника одного из вагонов сотрудники ведомства обнаружили в технологической полости тёмные сумки. Заинтересовавшись находкой, сотрудники пограничного управления ФСБ заглянули внутрь. Оказалось, что внутри находятся 30 дорогостоящих смартфонов, которые злоумышленник попытался незаконно перевезти через границу.

По предварительной оценке, стоимость контрабандного груза составляет около 2,4 миллиона рублей.

Сумки с грузом почти на 2,5 миллиона спрятали в технологической полости вагона.

Сумки с грузом почти на 2,5 миллиона спрятали в технологической полости вагона.

В настоящее время груз изъят и передан сотрудникам таможни для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По российско-эстонскому проекту в Черёхе построили станцию очистки воды
Псковские пограничники обнаружили в поезде «Рига-Москва» 30 контрабандных айфонов
До 3 лет тюрьмы грозит гдовичу, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь и отбирал у неё пособие
За регулярные конфликты с соседями псковича выселили из квартиры
В конце декабря в Псковской области распустились цветы
Жена экс-чиновника администрации Псковской области незаконно приватизировала служебную квартиру
В Пскове археологи нашли части средневекового горшка с крышкой
В Пскове состоялась первая губернаторская ёлка
В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшей девочкой
В Псковской области наградили лучших социальных работников
51-летняя учительница и модельер из Пскова поборется за звание «Миссис бабушка Вселенная»
Современные учебные мастерские открылись в колледжах Пскова и Опочки
О преимуществах строительства «Титан-Полимера» в Псковской области рассказал Герман Петрушко
Директор псковского «Титан-Полимера» ответил на вопросы жителей Логозовской волости
В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля
В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся
Великолукские врачи отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны
Игоря Сопова рекомендует на должность председателя Избиркома Псковской области ЦИК России
В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа
Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице
Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева