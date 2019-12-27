Псковские пограничники обнаружили в поезде «Рига-Москва» 30 контрабандных айфонов

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-27T13:06:27+03:00

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Псковские пограничники во время осмотра поезда «Рига-Москва» обнаружили контрабанду из 30 айфонов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, инцидент произошёл на железнодорожном пункте пропуска «Себеж».

Во время досмотра купе проводника одного из вагонов сотрудники ведомства обнаружили в технологической полости тёмные сумки. Заинтересовавшись находкой, сотрудники пограничного управления ФСБ заглянули внутрь. Оказалось, что внутри находятся 30 дорогостоящих смартфонов, которые злоумышленник попытался незаконно перевезти через границу.

По предварительной оценке, стоимость контрабандного груза составляет около 2,4 миллиона рублей.

Сумки с грузом почти на 2,5 миллиона спрятали в технологической полости вагона.

В настоящее время груз изъят и передан сотрудникам таможни для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU