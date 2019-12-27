2019-12-27T15:29:49+03:00
Общество

Сотрудники псковского Гостехнадзора получили ключи от пяти новых автомобилей

Транспорт достался лучшим инспекторам ведомства
Егор ТИМОФЕЕВ
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Ключи от новых машин сотрудникам вручили у стен Ольгинской часовни.Ключи от новых машин сотрудникам вручили у стен Ольгинской часовни.
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Сотрудникам Гостехнадзора из Псковской области по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова вручили ключи от пяти новых автомобилей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, автомобили лучшим инспекторам ведомства передал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

В своём обращении к собравшимся руководитель регионального Гостехнадзора назвал покупку машин знаковой. Прежде ведомство получало автомобили 10 лет назад. И из-за частых длительных поездок техника износилась.

- Зачастую работать на такой технике было невозможно, добираться до подведомственных участков приходилось своим ходом. Теперь эта проблема частично снята, — отметил Николай Романов и выразил надежду на то, что сотрудники будут бережно относиться к новому транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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