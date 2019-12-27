2019-12-27T16:46:29+03:00
Общество

Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдет в Финском парке 7 января

Огненно-пиротехническое шоу, светящиеся шарики, музыка и улыбки: псковичей приглашают вместе отпраздновать Рождество
Алиса Солнцева
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Наступает волшебная пора большого семейного и дружного праздника!Наступает волшебная пора большого семейного и дружного праздника!Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Рождество в Пскове пройдет фестиваль волшебных шаров. Как сообщили "Комсомольской правде - Псков" в городском управлении культуры, 7 января в Финском парке развернется большая празднично-концертная программа "Как-то под рождество".

Поздравить горожан приедет коллектив из Санкт-Петербурга: артисты представят масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу и привезут с собой волшебные шарики. Конечно же, жителей ждут конкурсы и интерактивы от ведущего праздника и номера от творческих коллективов Пскова.

Под знакомые с детства рождественские мелодии гости фестиваля погрузятся в атмосферу радости и волшебства. Главным символом фестиваля будут светошарики, сияющие разноцветными огоньками. По словам организаторов, светящийся шар в руках каждого из гостей станет ключом к исполнению всех желаний в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Рождественский праздник для псковичей пройдет 7 января в 18:00 в Финском парке (около Троицкого моста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдет в Финском парке 7 января
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