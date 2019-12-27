Новогодний салют-2020 в Пскове: где пройдёт и сколько продлится

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-27T17:21:00+03:00

Лучше всего салют будет видно с Октябрьской площади. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Жителям и гостям Пскова рассказали, где пройдёт новогодний салют-2020 и сколько продлятся его залпы. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в управлении культуры администрации города, фейерверк в областной столице прогремит в первый день нового года, 1 января.

Салют предварит праздничная программа на Октябрьской площади. Концерт начнётся в час ночи. Фейерверк же запланирован на 3.00. Самой выгодной площадкой для обзора станет пространство у главной новогодней ели города на Октябрьской площади.

По замыслу организаторов, салют будет многоуровневым с красочными эффектами. А длительность его составит не меньше 7 минут. За это время над Псковом прогремит 573 залпа.

КОНКРЕТНО

Праздничный салют в честь наступления 2020-го года проведёт компания из Псковской области. Местная фирма выиграла аукцион, снизив цену контракта с 300 тысяч рублей до 180 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU