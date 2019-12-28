2019-12-28T09:32:58+03:00
Общество

Вера Емельянова исполнила новогоднее желание мальчика из Куньи

О мечте Даниила Григорьева первый вице-губернатор узнала на «Елке желаний»
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskov.ru. О своей радиоуправляемой машинке мальчик рассказывает всем своим друзьям.Фото: pskov.ru. О своей радиоуправляемой машинке мальчик рассказывает всем своим друзьям.
Изменить размер текста:

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова исполнила мечту подростка из поселка Кунья Даниила Григорьева. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, о желании мальчика Вера Емельянова узнала на первой благотворительной акции «Елка желаний» в Псковской области.

Даниил Григорьев – 12-летний парень, оставшийся без попечения родителей. Вместе с подростком заместитель губернатора отправилась в магазин, где он сам выбрал себе желанный подарок – радиоуправляемую машинку.

Как рассказала приемная мама Дани Татьяна Захарова, мальчик теперь говорит о своей игрушке всем, кого встречает, и играет с ней часами.

Напомним, первая благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Пскове на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Финском парке Пскова появились новые светодиодные конструкции
Псковский театр драмы разыграет билеты, сувениры и книги на ближайших спектаклях
В Пскове открылся кинотеатр с самым большим экраном в регионе
Все ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получили жилье
Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова
1 января псковичи выйдут на старт новогоднего забега в Финском парке
Вера Емельянова исполнила новогоднее желание мальчика из Куньи
Нюрнбергский счетный жетон XVI века нашли археологи в Пскове
За уникальными подарками ручной работы приглашают псковичей на выставку «ART-ель»
Новогодний салют-2020 в Пскове: где пройдёт и сколько продлится
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдет в Финском парке 7 января
Сотрудники псковского Гостехнадзора получили ключи от пяти новых автомобилей
По российско-эстонскому проекту в Черёхе построили станцию очистки воды