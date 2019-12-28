Вера Емельянова исполнила новогоднее желание мальчика из Куньи

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-28T09:32:58+03:00

Фото: pskov.ru. О своей радиоуправляемой машинке мальчик рассказывает всем своим друзьям.

О мечте Даниила Григорьева первый вице-губернатор узнала на «Елке желаний»

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Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова исполнила мечту подростка из поселка Кунья Даниила Григорьева. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, о желании мальчика Вера Емельянова узнала на первой благотворительной акции «Елка желаний» в Псковской области.

Даниил Григорьев – 12-летний парень, оставшийся без попечения родителей. Вместе с подростком заместитель губернатора отправилась в магазин, где он сам выбрал себе желанный подарок – радиоуправляемую машинку.

Как рассказала приемная мама Дани Татьяна Захарова, мальчик теперь говорит о своей игрушке всем, кого встречает, и играет с ней часами.

Напомним, первая благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Пскове на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU