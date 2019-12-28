Вера Емельянова исполнила новогоднее желание мальчика из Куньи
Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова исполнила мечту подростка из поселка Кунья Даниила Григорьева. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, о желании мальчика Вера Емельянова узнала на первой благотворительной акции «Елка желаний» в Псковской области.
Даниил Григорьев – 12-летний парень, оставшийся без попечения родителей. Вместе с подростком заместитель губернатора отправилась в магазин, где он сам выбрал себе желанный подарок – радиоуправляемую машинку.
Как рассказала приемная мама Дани Татьяна Захарова, мальчик теперь говорит о своей игрушке всем, кого встречает, и играет с ней часами.
Напомним, первая благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Пскове на этой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU