1 января псковичи выйдут на старт новогоднего забега в Финском парке
В первый день нового года, 1 января, в Финском парке Пскова состоится традиционный новогодний забег. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официальной группы мероприятия в соцсети «ВКонтакте», горожане выйдут на старт в 12:00.
На забег приглашают всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы готовят для бодрых псковичей не только пробежку, но и угощения, конкурсы, музыку и подарки.
Кстати, будет неплохо, если вы выйдете на старт в интересном новогоднем костюме, замечают организаторы.
КОНКРЕТНО
Новогодний забег «На спорте после фейерверка» состоится 1 января в Финском парке в 12:00. Место встречи: центр отдыха «Снегопад».
ИСТОЧНИК KP.RU