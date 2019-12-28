2019-12-28T09:56:38+03:00
Спорт

1 января псковичи выйдут на старт новогоднего забега в Финском парке

Конкурсы, подарки, спорт и веселье гарантированы, отмечают организаторы
Алиса Солнцева
Поделиться:
А вы готовы пробежаться после новогоднего застолья?А вы готовы пробежаться после новогоднего застолья?Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В первый день нового года, 1 января, в Финском парке Пскова состоится традиционный новогодний забег. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официальной группы мероприятия в соцсети «ВКонтакте», горожане выйдут на старт в 12:00.

На забег приглашают всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы готовят для бодрых псковичей не только пробежку, но и угощения, конкурсы, музыку и подарки.

Кстати, будет неплохо, если вы выйдете на старт в интересном новогоднем костюме, замечают организаторы.

КОНКРЕТНО

Новогодний забег «На спорте после фейерверка» состоится 1 января в Финском парке в 12:00. Место встречи: центр отдыха «Снегопад».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Финском парке Пскова появились новые светодиодные конструкции
Псковский театр драмы разыграет билеты, сувениры и книги на ближайших спектаклях
В Пскове открылся кинотеатр с самым большим экраном в регионе
Все ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получили жилье
Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова
1 января псковичи выйдут на старт новогоднего забега в Финском парке
Вера Емельянова исполнила новогоднее желание мальчика из Куньи
Нюрнбергский счетный жетон XVI века нашли археологи в Пскове
За уникальными подарками ручной работы приглашают псковичей на выставку «ART-ель»
Новогодний салют-2020 в Пскове: где пройдёт и сколько продлится
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдет в Финском парке 7 января
Сотрудники псковского Гостехнадзора получили ключи от пяти новых автомобилей
По российско-эстонскому проекту в Черёхе построили станцию очистки воды