1 января псковичи выйдут на старт новогоднего забега в Финском парке

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-28T09:56:38+03:00

А вы готовы пробежаться после новогоднего застолья? Фото: Алексей ФОКИН

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В первый день нового года, 1 января, в Финском парке Пскова состоится традиционный новогодний забег. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официальной группы мероприятия в соцсети «ВКонтакте», горожане выйдут на старт в 12:00.

На забег приглашают всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы готовят для бодрых псковичей не только пробежку, но и угощения, конкурсы, музыку и подарки.

Кстати, будет неплохо, если вы выйдете на старт в интересном новогоднем костюме, замечают организаторы.

КОНКРЕТНО

Новогодний забег «На спорте после фейерверка» состоится 1 января в Финском парке в 12:00. Место встречи: центр отдыха «Снегопад».

ИСТОЧНИК KP.RU