Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова
Президент России Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, полк получил награду за укрепление обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.
Вскоре после награждения личный состав полка поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
- Россияне хорошо знают, что бойцы полка неоднократно совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира. Награда президента России — это весомое доказательство вашей высокой роли в укреплении обороноспособности страны, — отметил в приветственном адресе глава региона.
Орден Кутузова – награда воинских подразделений, отличившихся в сражениях, антитеррористических операциях, мероприятиях по восстановлению мира. Орден Кутузова вручен еще трем воинским подразделениям России.
104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, полк с 70-летней историей, по итогам 2019 года признан лучшим в воздушно-десантных войсках.
ИСТОЧНИК KP.RU