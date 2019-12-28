2019-12-28T10:25:24+03:00
Общество

Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова

По итогам 2019 года псковский десантно-штурмовой полк признан лучшим в ВДВ
Максим Дмитриев
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Фото: pskov.ru. 27 декабря на плацу воинской части состоялось торжественное построение в честь вручения награды.Фото: pskov.ru. 27 декабря на плацу воинской части состоялось торжественное построение в честь вручения награды.
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Президент России Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, полк получил награду за укрепление обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.

Вскоре после награждения личный состав полка поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Россияне хорошо знают, что бойцы полка неоднократно совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира. Награда президента России — это весомое доказательство вашей высокой роли в укреплении обороноспособности страны, — отметил в приветственном адресе глава региона.

Орден Кутузова – награда воинских подразделений, отличившихся в сражениях, антитеррористических операциях, мероприятиях по восстановлению мира. Орден Кутузова вручен еще трем воинским подразделениям России.

104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, полк с 70-летней историей, по итогам 2019 года признан лучшим в воздушно-десантных войсках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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