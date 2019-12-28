Все ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получили жилье
В Псковской области все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В регионе выделили жилье всем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов и участников войны.
С 2010 по 2019 год 4,5 тысячи ветеранов Псковской области улучшили жилищные условия. Последние 14 свидетельств на предоставление жилищной субсидии выдали в декабре. Очередь на квартиры для ветеранов Великой Отечественной войны закрыта.
Выделить жилищные субсидии регионы должны были по указу президента России «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
ИСТОЧНИК KP.RU