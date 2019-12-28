Все ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получили жилье

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-28T12:04:38+03:00

Последние 14 свидетельств о предоставлении жилищной субсидии выдали в Псковской области в декабре этого года. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Очередь на жилье для ветеранов в регионе закрыта

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В Псковской области все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В регионе выделили жилье всем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов и участников войны.

С 2010 по 2019 год 4,5 тысячи ветеранов Псковской области улучшили жилищные условия. Последние 14 свидетельств на предоставление жилищной субсидии выдали в декабре. Очередь на квартиры для ветеранов Великой Отечественной войны закрыта.

Выделить жилищные субсидии регионы должны были по указу президента России «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

ИСТОЧНИК KP.RU