2019-12-28T12:23:06+03:00
Общество

В Пскове открылся кинотеатр с самым большим экраном в регионе

В четырех залах покажут 9 премьер
Василиса Алексеева
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Фото: www.silvercinema.ruФото: www.silvercinema.ru
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В Пскове, 28 декабря, в ТЦ Fjord Plaza открылся новый современный кинотеатр Silver Cinema. Первые киносеансы начались в 9.00.

В кинотеатре сейчас работает четыре зала, в следующем откроются еще три. Кинотеатр рассчитан на 584 места.

В кинотеатре установили самый большой экран в Пскове. Залы спроектированы так, что зрителям одинаково хорошо видно с любого места.

Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра и пройти в зал по QR-коду или в баре кинотеатра.

Торжественное открытие кинотеатра состоялось накануне.

- Хочу поблагодарить большую команду нашей сети и застройщиков торгового центра, которые совместно с нами реализовывали проект, - сказал соучредитель сети Павел Игнатов. - Было сложно, было очень интересно, но мы считаем, у нас получился очень интересный проект.

- Работа для нас была непростая, Павел открывает девятый кинотеатр, а мы - первый, - отметил учредитель ТРЦ "Fjord Plaza" Роман Кухи. - На мой взгляд, проект получился презентабельный. Он сделан не только с душой и качеством, он сделан с любовью.

После традиционного перерезания красной ленточки, зрителям показали премьерную комедию "Холоп".

ИСТОЧНИК KP.RU

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