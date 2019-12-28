В Финском парке Пскова появились новые светодиодные конструкции

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-28T12:55:14+03:00

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Светодиодные инсталляции украсили набережную реки Псковы у Троицкого моста в Пскове. Они представляют собой модели башен псковского кремля – Высокой и Плоской.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, администрация города давно раздумывала над новогодними конструкциями с местной тематикой. Управление городского хозяйства пробовало заказать новогодние конструкции в Москве или Санкт-Петербурге, но цена их в крупных городах была слишком высокой. В этом году работу согласилась выполнить одна псковская компания, и стоимость оказалась приемлемой.

Как рассказал начальник отдела коммунальных ресурсов управления городского хозяйства администрации Пскова Ерем Сафарян, в планах у городских властей приобрести еще несколько конструкций с псковской тематикой.

Высокая (Воскресенская) башня появилась в городе в 1500 году. Вместе с Плоской башней она защищала устье реки Псковы и внутренние водные пути города.

ИСТОЧНИК KP.RU