В Финском парке Пскова появились новые светодиодные конструкции
Светодиодные инсталляции украсили набережную реки Псковы у Троицкого моста в Пскове. Они представляют собой модели башен псковского кремля – Высокой и Плоской.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, администрация города давно раздумывала над новогодними конструкциями с местной тематикой. Управление городского хозяйства пробовало заказать новогодние конструкции в Москве или Санкт-Петербурге, но цена их в крупных городах была слишком высокой. В этом году работу согласилась выполнить одна псковская компания, и стоимость оказалась приемлемой.
Как рассказал начальник отдела коммунальных ресурсов управления городского хозяйства администрации Пскова Ерем Сафарян, в планах у городских властей приобрести еще несколько конструкций с псковской тематикой.
Высокая (Воскресенская) башня появилась в городе в 1500 году. Вместе с Плоской башней она защищала устье реки Псковы и внутренние водные пути города.
ИСТОЧНИК KP.RU