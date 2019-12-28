2019-12-28T15:03:41+03:00
Общество

Псковские производители представили свою продукцию в рамках проекта «Гастрономическая карта России»

Товары продегустировали участники предновогоднего брифинга официального представителя МИД России
Анна БЫСТРОВА
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Каждый из делегатов получил в подарок «Псковские цукаты» .Каждый из делегатов получил в подарок «Псковские цукаты» .
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Производители из Псковской области представили на суд участников проекта «Гастрономическая карта России» свою продукцию. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоялось во время предновогоднего брифинга официального представителя МИД России.

Около 70 делегатов, среди которых оказались не только представители крупнейших средств массовой информации со всей России, но и журналисты зарубежных СМИ, аккредитованных на территории РФ, после беседы продегустировали продукцию на стендах.

Автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, которая организовала этот процесс, отметила, что каждый из привезённых продуктов может стать самобытным гастрономическим сувениром. Псковскую область, например, представила компания «Водаком» - производитель местной артезианской воды. Кроме того, каждый из гостей брифинга получил в подарок набор «Псковских цукатов» из крыжовника, клюквы, тыквы или ревеня.

- Мы используем любую возможность, чтобы рассказать о России как родине уникальных натуральных продуктов, а также о природных богатствах и самобытных кулинарных традициях народов нашей страны. Мы хотим разрушить устойчивый стереотип о ней, как о стране исключительно борща, блинов и икры, - заявила Екатерина Шаповалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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