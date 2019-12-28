2019-12-28T15:26:58+03:00
Общество

Пенсионерке из Псковской области не дали продать сувениры и заработать на лекарства

Женщина разволновалась и попала в больницу
Анна БЫСТРОВА
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Пенсионерка попросила выделить жителям районов площадку для торговли на рынке.Пенсионерка попросила выделить жителям районов площадку для торговли на рынке.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Пенсионерке из Псковской области не дали продать сувениры на рынке в региональном центре и заработать на лекарства. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», рассказ о случившемся пострадавшая Елена Алексеевна Лебедева разместила на сайте губернатора региона.

По словам пожилой женщины, она родилась в деревне, а образование получила от колхоза. Туда же вернулась работать. Пенсия после нескольких десятков лет трудового стажа составила чуть больше 8 тысяч 700 рублей. Поэтому Елена Алексеевна решила отправиться в областной центр и, продав сувениры ручной работы, накопить на лекарства к Новому году.

- На рынок «Нива» меня не пустили(конкуренция). Встала напротив, и вдруг Народный контроль прогнал меня. Я, приехав за 30 км, уехала не домой, а в больницу. У меня поднялось давление, - пожаловалась пенсионерка и попросила выделить места на рынках, где жители района могли бы торговать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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