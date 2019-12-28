2019-12-28T18:35:13+03:00
Общество

Псковские школьники победили в бизнес-конференции на экономическом факультете МГУ

Работы участников имели социальную направленность, поэтому очень понравились членам жюри
Анна БЫСТРОВА
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Юные псковичи стали лучшими на столичной бизнес-конференции.Юные псковичи стали лучшими на столичной бизнес-конференции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Группа учеников 4-5 классов Ольгинской гимназии города Пскова победила в бизнес-конференции на экономическом факультете МГУ. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, мероприятие состояло из 10 секций, в каждой из которых участники презентовали по 5-7 проектов. Большинство участников — москвичи и жители области.

Работы юных псковичей были социально направленными и поэтому пришлись по вкусу членам жюри. В результате проектам под названиями «Способ заработка на раздельном сборе мусора» и «Тренажер-раскраска «Берегите зрение» для снятия усталости глаз во время урока» присудили первые места в различных секциях.

Второе место также получил псковский бизнес-проект. Главная его идея - создание специальной библиотеки, куда каждый может принести из дома прочитанные книги и поделиться ими с ровесниками и сверстниками. Кроме того, школьникам удалось продать на аукционе две творческих настольных игры.

- Бизнес-образование – один из самых важных предметов, которые ребята могут изучить в школе. Ведь во взрослой жизни им обязательно понадобятся навыки коммуникации, работы в команде, умения презентовать и продвинуть свой проект, - рассказала директор гимназии Ольга Вихрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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