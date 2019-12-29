В Печорах появилась новая спортплощадка для сдачи норм ГТО

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-29T09:27:12+03:00

На ней также установили скалодром, тренажёры и стол для тенниса

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В городе Печоры Псковской области появилась новая спортивная площадка для сдачи норм ГТО, подготовки к соревнованиям и тренировок по воркауту. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие объекта состоялось под флагом федерального проекта «Спорт – норма жизни» 28 декабря.

Площадка, представляющая собой настоящий спортивный зал под открытым небом, открылась на территории Печорской средней школы № 3. Помимо 11 тренажёров специалисты установили здесь комплекс для сдачи норм ГТО, скалодром и стол для тенниса. В общей сложности на создание площадки из федерального бюджета поступило 3 миллиона рублей.

КСТАТИ

Псковская область оказалась в числе субъектов-лидеров по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Своё желание сдать нормативы ГТО реализовали более 46 тысяч жителей региона. При этом почти 19 тысяч из них по итогам испытаний получили знаки отличия ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU