2019-12-29T10:15:22+03:00
Общество

Оживлённый перекрёсток улиц Труда и Леона Поземского в Пскове перекроют из-за ремонта почти на 4 месяца

Ограничения вызваны работами по замене инженерных сетей
Егор ТИМОФЕЕВ
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Движение транспортного потока у храма Козьмы и Дамиана с Примостья организуют по новой схеме.Движение транспортного потока у храма Козьмы и Дамиана с Примостья организуют по новой схеме.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На оживлённом перекрёстке улиц Труда и Леона Поземского в областном центре из-за проведения ремонтных работ почти на 4 месяца изменится схема дорожного движения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, ограничения связаны с необходимостью замены инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Для того, чтобы подрядчик мог выполнить обязательства контракта, участок улицы в районе церкви Козьмы и Дамиана с Примостья закрывается для автомобилей. В качестве объезда определена дорога вокруг церкви на улице Труда. Здесь водителям придётся пропускать встречный поток, прежде чем выехать на участок (ранее движение там было односторонним).

Ограничения будут действовать в период с 3 января по 29 апреля 2020 года.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов заранее продумывать маршрут и возможные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Оживлённый перекрёсток улиц Труда и Леона Поземского в Пскове перекроют из-за ремонта почти на 4 месяца
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