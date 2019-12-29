2019-12-29T15:02:43+03:00
Общество

Вблизи Поганкиных палат псковские археологи обнаружили остатки четырёх дворов XV-XVI века

Конструкции уже связали с усадебным строительством и освоением территории
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: museums.pskov.ru. Деревянные конструкции уходят под фундамент здания.ФОТО: museums.pskov.ru. Деревянные конструкции уходят под фундамент здания.
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Рядом с палатами купца Поганкина псковские археологи обнаружили остатки четырёх дворов, относящихся предположительно к XV-XVI веку. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псково-Изборского объединённого музея-заповедника.

По соглашению с подрядчиком, псковские археологи увеличили площадь раскопок. Их внимание сосредоточилось на изучении участка между поварней и главным зданием музея, на съезде во внутренний двор. Специалисты провели гидроизоляцию фундамента здания. А затем обнаружили у его подножья деревянные конструкции, теряющиеся под фундаментом более поздней постройки.

- Эти деревянные конструкции связаны с усадебным строительством и с освоением этой территории еще до строительства палат купцом Поганкиным на этом месте. Деревянные конструкции сохранились от предыдущих дворов, - отметила старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Татьяна Ершова и добавила, что в документах можно найти сведения о том, как купец Поганкин в одном квартале скупил не менее 6 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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