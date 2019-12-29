2019-12-29T15:34:12+03:00
Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали вора, находившегося в федеральном розыске

Подозреваемый попался на очередной краже
Егор ТИМОФЕЕВ
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Нарушитель не устоял перед соблазном украсть продукты из магазина.Нарушитель не устоял перед соблазном украсть продукты из магазина.
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В областном центре сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, находившегося в федеральном розыске. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, около 10.20 утра 28 декабря горожанин присвоил продукты из торгового зала одного из супермаркетов.

Сотрудники магазина заметили произошедшее, задержали вора и вызвали наряд правозащитников. После получения сигнала, росгвардейцы прибыли на место и обнаружили 21-летнего молодого человека.

Его личность установили. Оказалось, что за ряд краж нарушителя уже ищут всей страной. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали полицейским.

КСТАТИ

Сотрудники Росгвардии на этой неделе задерали ещё одного псковича, который ночью открыто похитил в витрины кафе горячительные напитки, а затем попытался скрыться. Инцидент произошёл 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Псковские росгвардейцы задержали вора, находившегося в федеральном розыске
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