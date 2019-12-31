2019-12-31T09:05:20+03:00
Происшествия

Псковские полицейские задержали иностранца-наркосбытчика

За сбыт наркотиков в крупном размере мужчине грозит срок
Егор ТИМОФЕЕВ
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Полицейскеи задержали иностранного гражданина.Полицейскеи задержали иностранного гражданина.
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Полицейские Псковской области задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в распространении запрещённых веществ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 38-летний мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов по итогам оперативно-розыскных мероприятий.

Иностранца задержали. При обыске у него в карманах обнаружили свыше 70 граммов наркотического вещества. Силовикам удалось также установить места тайников в областном центре, в которые наркосбытчик прятал «товар». Из закладок сотрудники полиции изъяли более 39 свёртков. Общая масса запрещённых веществ составила 300 граммов.

В его ручной клади оказалось всё необходимое для фасовки новых партий наркотиков.

В его ручной клади оказалось всё необходимое для фасовки новых партий наркотиков.

Следователи уже выдвинули свою версию развития преступления. По ней иностранец покупал оптовые партии наркотиков, делил их на мелкие дозы, а затем передавал покупателям из Псковской области при помощи тайников-закладок.

В настоящее время распространитель наркотиков заключён под стражу. Ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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