2019-12-31T09:31:16+03:00
Общество

Более 2400 осуждённых из Псковской области поучаствовали в культурно-массовых мероприятиях за 2019 год

Самым активным смягчали наказание и даже давали «отпуск»
Анна БЫСТРОВА
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В уходящем году в исправительных учреждениях региона провели 2650 культмассовых мероприятий.В уходящем году в исправительных учреждениях региона провели 2650 культмассовых мероприятий.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Около 2420 осуждённых из исправительных учреждений Псковской области поучаствовали в культурно-массовых мероприятиях за 2019 год. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, такие данные сотрудники ведомства озвучили во время участия в видеоконференции с инициаторами общероссийской акции по подведению итогов проведения культмассовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2019 году.

В течение уходящего года в исправительных учреждениях региона провели свыше 2650 мероприятий. В результате 11 отрядов осуждённых стали лучшими.

Самым активным в качестве поощрения предоставляли «отпуск» с выездом за пределы колонии, условно-досрочные освобождения или замену оставшейся части наказания на более мягкую.

- За 2019 год сотрудники воспитательных служб создали эффективные условия, способствующие социальной реабилитации отбывающих наказания, - подчеркнул начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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