2019-12-31T12:33:09+03:00
Здоровье

Михаил Ведерников озвучил оперативные задачи по ремонту инфекционной больницы в Пскове

В инфекционном отделении Псковской городской больницы начинается ремонт
Алиса Солнцева
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Фото: "Инстаграм" Михаила Ведерникова. Тараканы в больнице «пока есть, везде…».Фото: "Инстаграм" Михаила Ведерникова. Тараканы в больнице «пока есть, везде…».
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В инфекционном отделении Псковской городской больницы начинается ремонт. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из записи в Instagram губернатора, в первую очередь в здании заменят окна, трубы и мебель, а также деревянные перегородки в боксах уступят место более комфортным пластиковым.

Напомним, после жалоб псковичей об ужасных условиях содержания пациентов и прилагаемых к ним фото, губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично осмотрел инфекционную больницу.

- Коричневые матрасы, сгнившее постельное бельё, котлеты с тараканами и огромное количество других жутких историй и кричащих сообщений мам - да, это правда. Но, это было год назад, - отмечает глава Псковской области.

В 2019 году регион выделил 1 миллион рублей на ремонт псковской инфекционки и условия изменились, хотя отделение по-прежнему требует немалых вложений.

Михаил Ведерников озвучил те слабые стороны, которые требуют оперативного ремонта – окна, мебель, боксы, трубы и коммуникации. Однако в планах добиться финансирования от федерального центра на строительство современной пристройки. Помимо не самых лучших условий для пациентов, в инфекционном отделении не хватает мест: в больнице 80 коек, а в пик заболеваний требуется 180 мест.

- #ЕстьНадЧемРаботать, - ставит хештег глава региона и добавляет, что тараканы в больнице «пока есть, везде…».

ИСТОЧНИК KP.RU

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