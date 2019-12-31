Михаил Ведерников поздравил псковичей с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-31T13:00:12+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Как стало известно «Комсомольской правде - Псков», обращение главы региона показала ГТРК «Псков».

2019 год Михаил Ведерников назвал «ярким, запоминающимся, сложным и богатым на события». Сегодня то, чего власти и жители региона добились совместными усилиями, вызывает хорошие и приятные воспоминания. Это запуск «Ласточки» и авиасообщение с Сочи, дни Псковской области в Москве и самое масштабное событие лета – Ганзна-2019. Только в этом году у региона появились официальные символы – флаг, герб и гимн. Многое Псковская область сделала в социальной сфере: новая школа в Дно, запуск «Подарка новорожденному», помощь сиротам и людям с ограниченными возможностями. В 2019 году мы перевыполнили план по ремонту дорог и запланировали масштабную реконструкцию на 2020 год. Псков достойно принял Всероссийский театральный марафон.

И все эти события могли случиться только при поддержке и активном участии жителей.

Фото: ГТРК "Псков". С наступающим, друзья!

Глава региона выразил искренние слова благодарности работникам бюджетной сферы, государственным и муниципальным служащим, предпринимателям и промышленникам, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, рабочим, журналистам, волонтерам, общественникам и «всем неравнодушным людям, кто своим трудом, душой и верой каждый день делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее и благополучнее».

- Хочу от всей души пожелать вам встретить 2020-й год в кругу самых близких людей, добиться реализации намеченных планов и осуществления желаний. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и большого человеческого счастья. Поздравляю с Новым годом! И пусть всё сбудется! - пожелал Михаил Ведерников псковичам.

ИСТОЧНИК KP.RU