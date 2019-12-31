В Псковской колонии задержали мужчину с семью мобильниками

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-31T17:12:49+03:00

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Сотрудники оперативного отдела ИК-2 пресекли попытку доставки запрещенных предметов в учреждение Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" В пресс-службе УФСИН России по Псковской области, сотрудники оперативного отдела исправительного учреждения №2 УФСИН России по Псковской области, при попытке доставки запрещенных предметов задержали гражданина, и обнаружили при нем 3 свертка, в которых находилось семь мобильных телефонов. По данному факту составлен протокол. Как отметили в ведомстве, пресечение доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений является приоритетным направление музыки деятельности уголовно-исполнительной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU