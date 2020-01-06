Новогодний номер Гарика Харламова о псковичах вызвал резонанс в СМИ

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:41:26+03:00

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- Мной было сказано не «псы», а «ПСКЦЫ»! – поясняет Гарик Харламов в своем аккаунте в Instagram.

Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», в новогоднем выпуске юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов получили импровизационное задание от ведущего: по слову озвучить предвыборную речь перед жителями Пскова. Смех в зале вызвало уже второе слово выступления. «Дорогие пскцы!», - продолжил за Батрутдиновым коллега.

Скриншот: instagram.com.

- Народ, это только мне показалось оскорбительным обращение Гарика Хароамова в передаче Comedy Club 31 декабря 2019 года ко всем псковичам: «Дорогие, псы!» - и последовавшие за ним хохот и аплодисменты зала? – пишет пскович.

Как можно заметить, автор послания ослышался и оскорбился словом «псы». Далее пскович обращается к толкованию слова и отсылает читателей к истории. Мужчина, например, напоминает, что псами псковичи называли рыцарей-крестоносцев, которых они разгромили на Чудском озере. «Вот только заигравшиеся ребята с Comedy Club этого, видимо, не знают», - колко замечает автор.

Иван не готов смириться с оскорблениями в адрес «жителей древнего города-воина и города-труженика».

- Год новый, а маразм старый, - в свойственной комику вызывающей манере начал свой пост в соцсети Гарик Харламов.

Обращение псковича достигло своей цели и в своем Instagram-аккаунте Гарик Харламов объяснил общественности, какое именно слово он произнес, поздравил псковичей с Новым годом и пожелал всего хорошего.

ИСТОЧНИК KP.RU