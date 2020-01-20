Прокуратура просит псковичей оценить работу ведомства
Прокуратура Псковской области просит жителей региона оценить работу правоохранительных органов. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», опрос предлагают пройти на сайте областной прокуратуры до 26 января 2020 года.
Мнение жителей Псковской области поможет объективно оценить состояние работы правоохранительных и контролирующих органов региона за 2019 год, выявить недостатки в работе, акцентировать внимание на проблемных вопросах борьбы с нарушениями закона.
Участие в опросе является анонимным, его результаты используются в обобщенном виде.
КОНКРЕТНО
Оценить работу правоохранительных и контролирующих органов в Псковской области можно на сайте региональной прокуратуры в рубрике «ВНИМАНИЕ! ОПРОС НА САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ» до 26 января включительно. Перейти к опросу.
ИСТОЧНИК KP.RU