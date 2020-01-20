Прокуратура просит псковичей оценить работу ведомства

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:05:39+03:00

В регионе подводят итоги работы правоохранительных и контролирующих органов за прошедший год

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Прокуратура Псковской области просит жителей региона оценить работу правоохранительных органов. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», опрос предлагают пройти на сайте областной прокуратуры до 26 января 2020 года.

Мнение жителей Псковской области поможет объективно оценить состояние работы правоохранительных и контролирующих органов региона за 2019 год, выявить недостатки в работе, акцентировать внимание на проблемных вопросах борьбы с нарушениями закона.

Участие в опросе является анонимным, его результаты используются в обобщенном виде.

КОНКРЕТНО

Оценить работу правоохранительных и контролирующих органов в Псковской области можно на сайте региональной прокуратуры в рубрике «ВНИМАНИЕ! ОПРОС НА САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ» до 26 января включительно. Перейти к опросу.

ИСТОЧНИК KP.RU