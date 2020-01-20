2020-01-20T10:44:50+03:00
Спорт

Псковское «Торнадо» проведет хоккейный матч с канадским «Скрюэнболтом» в Ледовом дворце

21 января псковская команда впервые сыграет с канадцами
Алиса Солнцева
Поделиться:
Приходите поддержать псковскую команду и насладиться зрелищным матчем.Приходите поддержать псковскую команду и насладиться зрелищным матчем.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 января, в Ледовом дворце Пскова состоится хоккейный матч между командами «Торнадо» (Псков) и «Скрюэнболт» (Калгари, Канада). Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной администрации.

В гости к псковичам приедет любительская команда из Калгари – «Скрюэнболт». Спортсмены путешествуют по разным странам, где проводят товарищеские игры. На их счету более 20 встреч в Европе. В 2013 году канадцы сыграли в Уэльсе с местным хоккейным клубом «Кардифф», а в 2014 году вышли на лед против питерской сборной СПбХЛ.

На псковском льду с канадцами сразится молодая команда «Торнадо» (тренер – Леонид Автомов), образованная в конце 2019 года. В нее вошли выпускники секции хоккея в Ледовом дворце. Боевое крещение «Торнадо» прошло на домашнем Кубке губернатора Псковской области, где команда взяла бронзу.

КОНКРЕТНО

Хоккейный матч Торнадо – Скрюэнболт состоится во вторник, 21 января, в 18:45 в Ледовом дворце (Псков, д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11). Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (8112) 59-00-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Маргелова в Пскове снесут продуктовый магазин
Псковская область подготовит перечень необходимого медицинского оборудования
Псковская область получит полмиллиарда на ремонт и оборудование для школ искусств
Работать без формализма призвал чиновников губернатор Псковской области
Средняя зарплата псковских врачей составляет 52–54 тысячи рублей
Почти 30 тысяч учащихся начальной школы из Псковской области обеспечат горячим питанием
1,7 миллиарда рублей необходимо выделить на пособия для псковских детей от 3 до 7 лет
За продажу наркотиков печерянин получил 8,5 лет колонии
Псковское «Торнадо» проведет хоккейный матч с канадским «Скрюэнболтом» в Ледовом дворце
Псковичи предлагают отменить празднование Масленицы
Прокуратура просит псковичей оценить работу ведомства
Крысы атакуют мусорные баки в жилых домах Пскова
Пожилая псковичка получила перелом ребер в городском автобусе
На границе Псковской области обнаружили схрон с тысячами пачек сигарет
При паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал
Говядину неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область из Беларуси
Спикер Госдумы: Вопрос упрощения визового режима в Псковской области обсуждаем
Псковская область в приоритетном порядке получит средства на жилье для детей-сирот