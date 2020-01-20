Псковское «Торнадо» проведет хоккейный матч с канадским «Скрюэнболтом» в Ледовом дворце

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 января, в Ледовом дворце Пскова состоится хоккейный матч между командами «Торнадо» (Псков) и «Скрюэнболт» (Калгари, Канада). Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной администрации.

В гости к псковичам приедет любительская команда из Калгари – «Скрюэнболт». Спортсмены путешествуют по разным странам, где проводят товарищеские игры. На их счету более 20 встреч в Европе. В 2013 году канадцы сыграли в Уэльсе с местным хоккейным клубом «Кардифф», а в 2014 году вышли на лед против питерской сборной СПбХЛ.

На псковском льду с канадцами сразится молодая команда «Торнадо» (тренер – Леонид Автомов), образованная в конце 2019 года. В нее вошли выпускники секции хоккея в Ледовом дворце. Боевое крещение «Торнадо» прошло на домашнем Кубке губернатора Псковской области, где команда взяла бронзу.

КОНКРЕТНО

Хоккейный матч Торнадо – Скрюэнболт состоится во вторник, 21 января, в 18:45 в Ледовом дворце (Псков, д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11). Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (8112) 59-00-55.

ИСТОЧНИК KP.RU