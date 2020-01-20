За продажу наркотиков печерянин получил 8,5 лет колонии

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:45:06+03:00

Приговор суда ещё не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Печорского района Псковской области получил 8,5 лет колонии за продажу наркотических веществ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении наркосбытчика.

В суде установили, что 13 февраля 2019 года мужчина получил от подставного покупателя деньги. Взамен печерянин приобрёл для своего нового знакомого 0,285 грамма наркотиков и в тот же день с 20.30 до 21.40 поспешил передать товар «покупателю», который оказался участником оперативно-розыскного мероприятия.

Продавца запрещённых веществ задержали. Суд рассмотрел все обстоятельства дела и приготовил печерянина к наказанию в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU