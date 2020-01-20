1,7 миллиарда рублей необходимо выделить на пособия для псковских детей от 3 до 7 лет

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:35:33+03:00

26 тысяч 256 детей в Псковской области будут получать ежемесячное пособие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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1,7 миллиарда рублей потребуется Псковской области, чтобы обеспечить ежемесячными выплатами семьи с детьми от 3 до 7 лет. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сегодня, 20 января, проходит совещание в региональной администрации по итогам послания резидента Федеральному Собранию.

В Псковской области на выплаты пособий претендуют 26 тысяч 256 детей в возрасте от 3 до 7 лет. На поддержку семей, таким образом, понадобится 1 миллиард 752 миллиона рублей. Эти данные на совещании привела Ольга Евстигнеева, председатель комитета по социальной защите Псковской области.

Ольга Евстигнеева также заметила, что в России появится материнский капитал на первого ребенка: 466 тысяч 617 рублей, сумма на второго ребенка предполагает дополнительно 150 тысяч рублей к размеру первого маткапитала, при рождении третьего ребенка государство будет выплачивать 450 тысяч рублей ипотеки.

Михаил Ведерников подчеркнул, что псковские власти должны синхронно ввести федеральные нововведения и новые возможности по использованию регионального материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU